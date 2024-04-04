Удар по Татарстану: завод "Шахедів" зазнав значних руйнувань, його роботу ускладнено

4 квітня 2024, 17:14
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Одразу кілька дронів атакували військові об'єкти ворога у російському Татарстані. Як зазначив Андрій Юсов, завод зі збирання "Шахедів" зазнав значних руйнувань.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Представник ГУР МО зазначив, що робота відповідного об'єкта, де росіяни збирають "Шахеди", ускладнена.

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Наслідки атаки по заводу зі збору "Шахедів"

Свою відповідь Андрій Юсов почав з того, що у ГУР МО не коментують, не підтверджують і не спростовують інформацію щодо того, хто і чим бив по заводу зі збору "Шахедів". Він додав, що всі ми бачили, що "добрі літальні об'єкти долетіли у цей чудовий день у кілька військових об'єктів", розташованих на території Татарстану, окупованого Росією. Представник української розвідки наголосив, що мовиться саме про військові об'єкти.

За попередньою інформацією уражене підприємство зі збору "Шахедів", або як їх у Росії чомусь називають, "Герані". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнене продовження роботи підприємства. Це добрі результати. Прекрасно, ми всі цьому пораділи,
– зазначив Юсов.

Водночас він додав, що подібні радощі будуть у майбутньому також, і що їх радіус буде лиш збільшуватися.

Атака заводу зі збору "Шахедів": коротко про головне

  • Уночі 2 квітня дрони вдарили відразу по двох російських містах у Татарстані. Мовиться про Єлабугу, де під удар потрапив завод зі збору "Шахедів", розташований на території особливої економічної зони "Алабуга". А також під атаку потрапив Нижньокамськ, де було влучання у нафтопереробний комплекс – завод ТАНЕКО.
  • Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив атаку по заводу, де росіяни збирали дрони-камікадзе "Шахед".
  • Водночас він вщент зруйнував пропагандистські заяви. Він наголосив, що для атаки безпілотниками по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську зброю іноземного виробництва не використовували. Але він не уточнив, що саме використали для влучних ударів.
  • Андрій Юсов також зазначив, що галузь виробництва дронів "розвивається дуже швидко". А ще звернув увагу, що одну зі споруд російські військові пошкодили своєю ж протиповітряною обороною.

Автор: Назарій Лазур