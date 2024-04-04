Удар по Татарстану: завод "Шахедів" зазнав значних руйнувань, його роботу ускладнено

Одразу кілька дронів атакували військові об'єкти ворога у російському Татарстані. Як зазначив Андрій Юсов, завод зі збирання "Шахедів" зазнав значних руйнувань.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Представник ГУР МО зазначив, що робота відповідного об'єкта, де росіяни збирають "Шахеди", ускладнена.

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Наслідки атаки по заводу зі збору "Шахедів"

Свою відповідь Андрій Юсов почав з того, що у ГУР МО не коментують, не підтверджують і не спростовують інформацію щодо того, хто і чим бив по заводу зі збору "Шахедів". Він додав, що всі ми бачили, що "добрі літальні об'єкти долетіли у цей чудовий день у кілька військових об'єктів", розташованих на території Татарстану, окупованого Росією. Представник української розвідки наголосив, що мовиться саме про військові об'єкти.

За попередньою інформацією уражене підприємство зі збору "Шахедів", або як їх у Росії чомусь називають, "Герані". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнене продовження роботи підприємства. Це добрі результати. Прекрасно, ми всі цьому пораділи,

– зазначив Юсов.

Водночас він додав, що подібні радощі будуть у майбутньому також, і що їх радіус буде лиш збільшуватися.

Атака заводу зі збору "Шахедів": коротко про головне