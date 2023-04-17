Війна прийшла в оселю до кожного окупанта, – ГУР про "бавовну" на ТЕС у Бєлгороді
16 квітня у російський Бєлгород знову завітала "бавовна" – там у ТЕС прилетів безпілотник. Це вже прокоментували в українській розвідці.
Росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку війну, на їхній території немає безпечних місць. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал.
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Що кажуть у ГУР про "бавовну" на ТЕС у Бєлгороді
За словами Юсова, українська розвідка все фіксує, однак вона не буде підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.
Вочевидь для людей, які вірять в диво та роблять добро, Благодатний вогонь гріє. Хто робить зло – для того вогонь на Великдень буває інший,
– зауважив він.
Юсов вважає, що росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку війну, на їхній території немає безпечних місць. До того ж війна вже пришла в оселю до кожного окупанта і кожного підданого російському режиму.
Потужні вибухи у Бєлгороді: що відомо
- Ввечері 16 квітня у ТЕС Бєлгорода прилетів безпілотник. Пропагандисти заявляли про пожежу на підстанції.
- Відомо, що внаслідок влучання БпЛА по ТЕС частина Бєлгорода залишилася без світла.
- Моніторингові служби повідомляли, що ТЕС уразив безпілотник невідомого походження. Місцеві канали писали, що це не єдиний БпЛА.
- До того ж у Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксували 2 пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих, попередньо, немає.
- До речі, нещодавно 27 березня росіяни скаржилися, що безпілотники начебто "атакували" газопровід у Бєлгороді. "Дрон" нібито запустили з Вовчанська, що на Харківщині.
- А 14 березня до Бєлгорода завітала гучна "бавовна". Було декілька вибухів, які налякали місцевих.