Війна прийшла в оселю до кожного окупанта, – ГУР про "бавовну" на ТЕС у Бєлгороді

16 квітня у російський Бєлгород знову завітала "бавовна" – там у ТЕС прилетів безпілотник. Це вже прокоментували в українській розвідці.

Росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку війну, на їхній території немає безпечних місць. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "А що сталося": у російських містах скасовують паради до 9 травня

Що кажуть у ГУР про "бавовну" на ТЕС у Бєлгороді

За словами Юсова, українська розвідка все фіксує, однак вона не буде підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

Вочевидь для людей, які вірять в диво та роблять добро, Благодатний вогонь гріє. Хто робить зло – для того вогонь на Великдень буває інший,

– зауважив він.

Юсов вважає, що росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку війну, на їхній території немає безпечних місць. До того ж війна вже пришла в оселю до кожного окупанта і кожного підданого російському режиму.

Потужні вибухи у Бєлгороді: що відомо