У російському Тольятті масштабно горять хімічні підприємства після повітряної атаки

Потужного повітряного удару зазнало вночі 4 квітня російське місто Тольятті. Під прицілом дронів були військові об'єкти, зокрема хімічні підприємства.

Відео очевидців зафіксувало кілька масштабних пожеж на різних локаціях. Осінтери вже мають припущення, про які саме мовиться – 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Повітряна атака на Тольятті 4 квітня: що відомо про наслідки?

Місто Тольятті розташоване у Самарській області Росії. Уночі 4 квітня воно зазнало масованої повітряної атаки дронами. Місцеві чули багато вибухів у різних частинах міста та звуки моторів БпЛА, а також бачили яскраві спалахи у небі, дим та вогонь.

Вдалі дії безпілотників спричинили масштабні пожежі у місті. Спільноти осінтерів у телеграмі вважають, що під удар потрапили щонайменше два промислові хімічні підприємства. А саме:

"Тольяттікаучук" – спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку та компонентів для шинної й гумотехнічної промисловості.

Та "КуйбишевАзот" – випускає азотні добрива та хімічну сировину, важливу для забезпечення окупаційної армії.

