Полюють на маршрутки та тролейбуси: окупанти масовано атакували транспорт у Запоріжжі

Російські війська атакували дронами громадський транспорт у Запоріжжі, поціливши у 7 автобусів і тролейбусів. У місті постраждали 14 людей, а через удар по гуманітарному мікроавтобусу в області загинула літня жінка.

Про зміну ворожої тактики та наслідки обстрілів кореспондент із Запоріжжя розповів в ефірі 24 Каналу. Окупанти цілеспрямовано скеровували ударні безпілотники на центральні вулиці та площі міста у години руху міських маршрутів. Серед постраждалих пасажирів є 14-річна дитина, а одна з поранених жінок перебуває у лікарні у важкому стані.

Удар по гуманітарній місії та сотні обстрілів області

Окрім атак на міські маршрутки та тролейбуси, загарбники вдарили дроном по мікроавтобусу гуманітарної місії "Проліска" у селі Біленьке. У салоні транспорту перебували водій і 23 пасажири, переважно літні люди. Російський безпілотник "Ждун" зумів залетіти під встановлену антидронову сітку й пробив дах. Від отриманих травм загинула жінка 1952 року народження, ще троє людей, включно з водієм, дістали поранення.

Загалом протягом доби окупаційні війська завдали 792 удари по 56 населених пунктах регіону, внаслідок чого двоє людей загинули, а 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Водночас на заповідному острові Хортиця сапери ДСНС виявили 250-кілограмову російську авіабомбу, яка впала та не здетонувала, фахівці успішно підірвали її на місці.

Росіяни полюють на транспорт на Запріжжі: дивіться відео

Ситуація на передовій та злочини в окупації

За даними Генерального штабу, на Гуляйпільському напрямку противник здійснив 18 атак у бік Успішного, Тернуватого, Єгорівки, Гіркого та Чарівного, а на Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки. Суттєвого просування ворога українські військові не допустили, незначні зміни зафіксовано лише у сірій зоні на північ від Білогір'я.

Тим часом на тимчасово окуповану частину області прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, який курує загарбані регіони. Разом із гауляйтером Євгеном Балицьким він інспектував об'єкти з метою контролю та перерозподілу фінансових траншів із Москви.

Крім того, окупанти посилили мілітаризацію українських дітей, залучивши понад 100 школярів до гри "Тактические прятки", де їх у камуфляжі навчають маскуванню в лісі для пропаганди служби в армії загарбників.

Напередодні армія РФ уже скоювала схожі воєнні злочини, завдавши в Дніпрі масованого удару по транспортних вузлах і залізничних платформах із цивільними пасажирами.

У Кременчуці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Повідомляється про трьох загиблих, також є поранені.

Росія втакож вдарила по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, багато постраждалих.

