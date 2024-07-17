Росіяни запускали "Шахеди": в частині областей лунала повітряна тривога

17 липня 2024, 22:33
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Ввечері 17 липня російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Низка північних областей України опинилися під загрозою атаки ворожих "Шахедів".

Тривогу було оголошено відразу в декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росіяни запустили ударні БпЛА

03:44, 18 липня

Відбій майже в усіх областях. 

01:59, 18 липня

Монітори пишуть, "Шахеди" закінчилися.

01:16, 18 липня

У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху, пише Суспільне.

00:59, 18 липня

Оновлення щодо руху ударних БпЛА:

– в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
– західніше Запоріжжя, курс західний.
– північніше Кам'янського Дніпропетровської області.
– в Полтавській області, курсом на Кременчук.

00:23, 18 липня

Триває атака "Шахедами". Ворожі дрони фіксують:

– в західній частині Харківської області, курс південний.
– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
– в напрямку Кам'янського Дніпропетровської області.
– в північній частині Запорізької області, курс західний.

23:38, 17 липня

Декілька груп БпЛА є в західній та південній частинах Харківської області, курс південний. І ще є БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південний.

23:21, 17 липня

Декілька груп БпЛА в Харківській області, курс південний.

23:08, 17 липня

БпЛА в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.

22:51, 17 липня

Напрямки руху "Шахедів"

  • БпЛА в напрямку Києва зі східної сторони.
  • БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей, курс південний (Дніпро).
22:36, 17 липня

В Повітряних силах написали, що безпілотник рухається на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний.

22:35, 17 липня

БпЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.

22:27, 17 липня

Куди рухаються ударні БпЛА

Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза ударних БпЛА!
– попередили в Повітряних силах.

Автор: Поліна Буянова