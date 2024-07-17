Росіяни запускали "Шахеди": в частині областей лунала повітряна тривога
Ввечері 17 липня російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Низка північних областей України опинилися під загрозою атаки ворожих "Шахедів".
Тривогу було оголошено відразу в декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Росіяни запустили ударні БпЛА
Відбій майже в усіх областях. Монітори пишуть, "Шахеди" закінчилися. У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху, пише Суспільне. Оновлення щодо руху ударних БпЛА: – в північній частині Полтавської області, курс південно-західний. Триває атака "Шахедами". Ворожі дрони фіксують: – в західній частині Харківської області, курс південний. Декілька груп БпЛА є в західній та південній частинах Харківської області, курс південний. І ще є БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південний. Декілька груп БпЛА в Харківській області, курс південний. БпЛА в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області. В Повітряних силах написали, що безпілотник рухається на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний. БпЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний. Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза ударних БпЛА!
– західніше Запоріжжя, курс західний.
– північніше Кам'янського Дніпропетровської області.
– в Полтавській області, курсом на Кременчук.
– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
– в напрямку Кам'янського Дніпропетровської області.
– в північній частині Запорізької області, курс західний.
Напрямки руху "Шахедів"
Куди рухаються ударні БпЛА
– попередили в Повітряних силах.
Відбій майже в усіх областях.
Монітори пишуть, "Шахеди" закінчилися.
У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху, пише Суспільне.
Оновлення щодо руху ударних БпЛА:
– в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
Триває атака "Шахедами". Ворожі дрони фіксують:
– в західній частині Харківської області, курс південний.
Декілька груп БпЛА є в західній та південній частинах Харківської області, курс південний. І ще є БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, курс південний.
Декілька груп БпЛА в Харківській області, курс південний.
БпЛА в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.
В Повітряних силах написали, що безпілотник рухається на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний.
БпЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.
Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза ударних БпЛА!