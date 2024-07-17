Росіяни запускали "Шахеди": в частині областей лунала повітряна тривога

Ввечері 17 липня російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Низка північних областей України опинилися під загрозою атаки ворожих "Шахедів".

Тривогу було оголошено відразу в декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росіяни запустили ударні БпЛА