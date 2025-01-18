Під ударом були Київ, Запоріжжя та Павлоград: головне про російську атаку по Україні 18 січня

Російська армія в ніч на 18 січня завдала комбінованого удару по Україні за допомогою дронів та ракет. Внаслідок атаки постраждали такі міста, як Київ, Запоріжжя та Павлоград.

Також у низці областей працювала протиповітряна оборона, яка збивала ворожі цілі в небі. Усе, що відомо про комбінований російський обстріл України 18 січня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Росія вдарила по Києву балістикою: вже 4 загиблих, є постраждалі

Росія цинічно атакувала Київ дронами та ракетами

Протягом ночі російська армія намагалася атакувати Київ дронами-камікадзе типу "Шахед", через що у столиці кілька разів оголошували тривогу. О 5:14 у Києві по ворожих безпілотниках працювала ППО.

О 5:51 з'явилося попередження для Києва від Повітряних сил про загрозу застосування балістичного озброєння. Через 2 хвилини у місті почули вибухи, військові писали, що в столиці працює протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що у Шевченківському районі Києва горіла нежитлова будівля. Там же у під'їзді житлового будинку повибивало майже всі вікна і було задимлення.

Вибиті вікна у Києві після ворожої атаки / Фото "РБК-Україна"

Внаслідок ворожої атаки також постраждала і станція метро "Лук'янівська" – там пошкоджені скляні елементи входу. Саму станцію довелося зачинити на вхід і вихід, а поїзди метрополітену прямували без зупинки.

Окрім того, частково було зруйновано адмінбудівлю, бізнес-центр та магазин. Пошкоджень зазнав і McDonald's поблизу станції метро.

Наслідки російського обстрілу Києва 18 січня / Фото Суспільного, "РБК-України" та з соцмереж

Також у Шевченківському районі унаслідок атаки був пошкоджений магістральний водопровід та утворився потоп. Через це у навколишніх будинках було тимчасово призупинене водопостачання.

Вогнем було знищено 3 автівки, ще 10 – зазнали ушкоджень.

На місці атаки у Києві сталася пожежа / Фото ДСНС

Падіння уламків також було зафіксовано у Деснянському та Голосіївському районах Києва. Займань не було.

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Що відомо про загиблих та постраждалих у столиці

Внаслідок ворожої атаки на столицю, на жаль, є жертви. Усі вони були у Шевченківському районі Києва.

Спочатку повідомлялося про 4 загиблих внаслідок ворожої атаки. Однак об 11:30 мер Києва Віталій Кличко розповів, що внаслідок російської атаки загинули троє людей, а інформація про 4 жертву не підтвердилася.

За даними видання NV, один із загиблих згорів живцем в машині.

В Офісі генпрокурора розповіли, що загиблими були охоронець закладу харчування та троє людей, які перебували в мікроавтобусі на вулиці в одному із районів столиці.

Також ще 3 особи зазнали поранень. За попередніми даними, ці люди отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.

У Києві є загиблі та постраждалі внаслідок атаки 18 січня / Фото Київської міської прокуратури

Київська міська прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Чому наслідки ворожої атаки на Київ такі серйозні

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "РБК-Україна" пояснив, чому наслідки атаки на Київ настільки серйозні.

Балістичні ракети – вкрай складні цілі для перехоплення. Обидві ракети, які атакували Київ, були збиті,

– сказав він.

Ігнат додав, що одна із цілей була збита на невеликій висоті. Саме тому вибухова хвиля під час бойової роботи спричинила такі наслідки.

Представник Повітряних сил також підкреслив в коментарі УП, що фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто.

Запоріжжя також потрапило під ворожий обстріл

Близько 06:01 у Запоріжжі почули вибухи, за 10 хвилин до цього Повітряні сили оголосили по всій області тривогу через загрозу застосування ворожої балістики.

Росія вдарила по Запоріжжю 18 січня / Фото Запорізької ОВА

Згодом очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Також частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об'єктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Станом на 09:07 у Запоріжжі відомо про 10 постраждалих. 3 людини також вважаються зниклими безвісти.

Поліція фіксує наслідки ворожого удару по Запоріжжю / Фото Нацполіції

За даними Івана Федорова, серед постраждалих 48-річна жінка у важкому стані. Ще дві жінки та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.

У Павлограді є руйнування

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в ніч на 18 січня оборонці неба ліквідували 3 ворожі БпЛА над Дніпропетровською областю.

Водночас російський "Шахед" атакував Павлоград. У місті є руйнування.

Є руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили,

– повідомив Лисак.

Також окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Є влучання по Марганецькій громаді. На щастя, всюди минулося без жертв та постраждалих.

Скільки дронів та ракет росіян знищила ППО вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 18 січня 2025 року росіяни випустили по Україні 39 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів.

Пуски ворожих дронів відбувалися з районів Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Також росіяни застосували 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, пуски відбувалися із Воронезької та Брянської областей Росії.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях,

– повідомили в Повітряних силах.

Ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Де ще працювали оборонці неба вночі в Україні

Сумська область

У Сумській ОВА повідомили, що 18 січня на території обласного центру впав російський безпілотник. Бойова частина не здетонувала.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Близько 10 години відбувся контрольований підрив ворожої цілі. Вжито всіх необхідних заходів безпеки.

Київська область

У Київській ОВА розповіли, що ворог атакував область за допомогою БпЛА. Тривога в регіоні тривала майже 8 годин.

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– зазначили в ОВА.

Водночас у двох районах області уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 3 приватних будинки, 2 господарчі будівлі та 4 автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна.

Черкаська область

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що з вечора ворог не давав спокою захисникам неба.

Зрештою у межах області сили ППО перетворили на брухт ворожий ударний БпЛА. Табурець подякував за це бійцям мобільної вогневої групи.

Травмованих та руйнацій у Черкаській області, за попередніми даними, немає.

Хмельницька область

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі було знищено 2 ворожих БпЛА. Станом на цю годину повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило.

Як відреагували в українській владі на російську атаку

Володимир Зеленський зазначив, що під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва.

Є падіння уламків. Відомо про трьох загиблих і трьох поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав'ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу,

– наголосив президент.

Український лідер також розповів, що під ударом було Запоріжжя. Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами.

"Зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі", – підкреслив Зеленський.

Він також сказав, що всі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Зробити це можна тільки в єдності з усім світом.

Відреагував на ворожу атаку й глава МЗС України Андрій Сибіга. На своїй сторінці в соцмережі Х він написав, що дуже гучна ніч була по всій Україні, зокрема в Києві, де щонайменше троє людей загинули внаслідок жахливої російської балістичної атаки.

За словами Сибіги, ця атака є ще одним доказом того, що Путін хоче війни, а не миру. Тому російського диктатора потрібно змусити прийняти справедливий мир завдяки силі – за допомогою максимального економічного та військового тиску.