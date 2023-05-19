Пуски дронів та ракет, влучання у Кривому Розі: все, що відомо про масовану атаку 19 травня

Вночі 19 травня російські загарбники випустили по Україні ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. На жаль, у деяких регіонах є влучання.

Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно. Детальніше про нічну атаку дронами та ракети – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Була атака дронами: мер пояснив, чому вночі у Львові чули вибух

Київ атакували "Шахедами"

У КМВА розповіли, що станом на 19 травня це вже десята повітряна атака на столицю.

За попередніми даними, окупанти знову запустили по Києву баражуючі боєприпаси "Shahed". Це був напад у кілька хвиль – з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою ворог намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення.

Однак усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

На Київщині працювала ППО

Київську область російські окупанти атакували БПЛА. Під час повітряної тривоги активно працювала ППО. На щастя, фактів влучань у регіоні не зафіксовано. Інформація про постраждалих також відсутня.

Втім, унаслідок падіння уламків у двох місцях було виявлено загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовано.

У Львові чули потужний вибух

У Львівській ОВА заявили, що між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "Шахеди". Але спрацювали сили й засоби нашої ППО. На щастя, постраждалих нема.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що, за попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста.

У Кривому Розі є влучання

Кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Як виявилось, ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Внаслідок цього постраждала 64-річна жінка – її госпіталізували у важкому станi.

Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

Наслідки атаки Кривого Рогу / фото Дніпропетровська ОВА

Над Миколаївщиною знищили ворожі ракети

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було збито три російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

На Рівненщині лунали вибухи

Під час повітряної тривоги вночі вибухи також чули на Рівненщині. Однак зранку в ОВА повідомили, що в регіоні влучань не зафіксовано – спрацювала ППО.

Скільки загалом знищено ракет та дронів

У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "Шахедів" та 6 "Калібрів".

Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних сил ЗСУ знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.



ППО відпрацювала на відмінно / статистика Повітряних сил ЗСУ