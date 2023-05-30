Летіли зміненим курсом: в ОК "Південь" розповіли деталі нічної атаки дронами
Росіяни здійснили чергову атаку на Україну. В ніч на 30 травня запустили 31 дрон-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 29 з них, більшість – на підступах до Києва. Атакували вороги з різних напрямків: півночі та півдня.
Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила як росіяни намагаються обходити системи ППО.
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Тактика ворога
За останню кількість атак росіян по Україні стала вимальовуватися їхня тактика. Спочатку вороги використовують "Шахеди", для виявлення засобів ППО і секторів їхньої роботи. А потім запускають ракети, якими намагаються уразити позиції Сил оборони. Окупанти використовують нестандартні маршрути: через тимчасово окуповані території виходять в центральній Україні і переорієнтовуються на північний схід та північний захід.
"Обходити системи ППО вони намагаються тимчасово окупованими територіями Херсонщини та Запоріжжя. Для того, щоб зайти нестандартними і незвичними маршрутами в обхід. Так, робили додаткові кола і маневрували "Шахедами". Утім, два з них потрапили в зону ураження наших ППО і були знищені над Миколаївщиною", – повідомила Гуменюк.
Вона додала, що минулої доби перед цим працював оперативно-тактичний безпілотник, який шукав системи ППО. Але його було успішно знищено.
Нічна атака на Україну 30 травня: дивитись відео
Загроза "Калібрів"
Наразі зберігається ймовірність застосування ракетоносіїв з "Калібрами", які розташовані у Чорному морі. Протягом минулої доби вони маневрували і проводили ротацію. Наразі ворог вивів 3 ракетоносії, 2 з яких – підводні.
Нагадаю, що пуски з них ускладнені для виявлення ППО, таким чином 16 ракет типу "Калібр" готові до застосування. І корабельне угрупування розосереджено таким чином, що воно знаходиться поблизу пуску районів ракет,
– повідомила деталі Гуменюк.
Речниця пояснила, що часто, коли запуски відбуваються з підводних човнів, сирени лунають одночасно з вибухами – в цьому і є складність їх виявлення.
Атака України в ніч на 30 травня: основні новини
- В ніч на 30 травня найбільше дісталося столиці України Києву. Ворог запустив 31 дрон, 29 з яких вдалося силам ППО збити на підступах. Пуски здійснювали з півночі та півдня.
- Внаслідок падіння уламків є руйнування та, на жаль, 1 загиблий. Так, у Голосіївському районі Києва уламки впали на багатоповерховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Понад 20 мешканців евакуювали, троє травмовані. Повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди.
- Також уламки впали в Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Подільському районах столиці.