Летіли зміненим курсом: в ОК "Південь" розповіли деталі нічної атаки дронами

Росіяни здійснили чергову атаку на Україну. В ніч на 30 травня запустили 31 дрон-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 29 з них, більшість – на підступах до Києва. Атакували вороги з різних напрямків: півночі та півдня.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила як росіяни намагаються обходити системи ППО.

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Тактика ворога

За останню кількість атак росіян по Україні стала вимальовуватися їхня тактика. Спочатку вороги використовують "Шахеди", для виявлення засобів ППО і секторів їхньої роботи. А потім запускають ракети, якими намагаються уразити позиції Сил оборони. Окупанти використовують нестандартні маршрути: через тимчасово окуповані території виходять в центральній Україні і переорієнтовуються на північний схід та північний захід.

"Обходити системи ППО вони намагаються тимчасово окупованими територіями Херсонщини та Запоріжжя. Для того, щоб зайти нестандартними і незвичними маршрутами в обхід. Так, робили додаткові кола і маневрували "Шахедами". Утім, два з них потрапили в зону ураження наших ППО і були знищені над Миколаївщиною", – повідомила Гуменюк.

Вона додала, що минулої доби перед цим працював оперативно-тактичний безпілотник, який шукав системи ППО. Але його було успішно знищено.

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Загроза "Калібрів"

Наразі зберігається ймовірність застосування ракетоносіїв з "Калібрами", які розташовані у Чорному морі. Протягом минулої доби вони маневрували і проводили ротацію. Наразі ворог вивів 3 ракетоносії, 2 з яких – підводні.

Нагадаю, що пуски з них ускладнені для виявлення ППО, таким чином 16 ракет типу "Калібр" готові до застосування. І корабельне угрупування розосереджено таким чином, що воно знаходиться поблизу пуску районів ракет,

– повідомила деталі Гуменюк.

Речниця пояснила, що часто, коли запуски відбуваються з підводних човнів, сирени лунають одночасно з вибухами – в цьому і є складність їх виявлення.

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