Атака "Шахедами": у Києві працювали сили ППО, повітряна тривога була у кількох областях України

Станом на 01:36 на Одещині пролунали відбої сигналів повітряної тривоги. На Півдні та Центрі нашої держави небезпека ще тривала.
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Росіяни атакували Україну "Шахедами"03:30
У КМВА повідомили, що це була перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів. Силами й засобам ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва виявлено і знищено. Інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.03:20
Київ та Київська область – відбій. Очікуємо зранку звіту Повітряних сил про результати роботи.03:00
Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Житомирська області – відбій. Тривога триває у Києві та Київській області.02:54
Андрій Єрмак закликав не знімати роботу ППО.02:53
У Київській ОВА наголосили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Крім цього, у регіоні працює ППО.02:49
У Києві повідомляють про роботу ППО. 02:48
На Херсонщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі – відбій повітряної тривоги. 02:37
У Миколаївській області – відбій повітряної тривоги. Загрози з неба – немає.02:30
Повітряна тривога пролунала в Києві та в Житомирській області. Загроза атаки безпілотниками типу "Шахед".02:16
Тривога пролунала і в Київській області. Все через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. У самому Києві тривоги поки що немає.02:11
У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили про пуски ракет С-300 по Запоріжжю. Через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.01:58
Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Полтавської, Донецької та Харківської областей.01:36
На Одещини пролунав відбій повітряної тривоги.01:34
У Запорізькій області повідомляли про вибухи. У Повітряних силах заявили про роботу ППО.01:30
Тривога розповсюдилася і на Вінницьку область. Там також загроза атаки "Шахедами".01:20
Вибухи на Миколаївщині. У Повітряних силах заявили про роботу ППО.01:18
У Черкаська область також загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Повітряні сили закликали терміново прямувати в укриття.01:11
У Повітряних силах оголосили загрозу застосування балістичних ракет на Сході нашої держави. Жителів Сходу закликали негайно пройти в укриття.01:01
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області. Ракети могли пустити з акваторії Чорного моря.00:35
Згодом тривога розширилася ще до Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей. У цих областях була загроза атаки "Шахедами"00:04
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу там, де вона лунає.01:01
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області. Ракети могли пустити з акваторії Чорного моря.00:00
У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. Тривоги пролунали у Миколаївській та Херсонській областях.