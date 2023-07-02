Атака "Шахедами": у Києві працювали сили ППО, повітряна тривога була у кількох областях України

Російські загарбники вночі 2 липня вчергове атакували Київ та кілька областей України безпілотниками. На Одещині була тривога через загрозу атаки ракетами з Чорного моря. Запоріжжя обстрілювали ракетами С-300.

Станом на 01:36 на Одещині пролунали відбої сигналів повітряної тривоги. На Півдні та Центрі нашої держави небезпека ще тривала.

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Росіяни атакували Україну "Шахедами"

У КМВА повідомили, що це була перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12 днів. Силами й засобам ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва виявлено і знищено. Інформації щодо потерпілих чи руйнування не надходило.Київ та Київська область – відбій. Очікуємо зранку звіту Повітряних сил про результати роботи.Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Житомирська області – відбій. Тривога триває у Києві та Київській області.Андрій Єрмак закликав не знімати роботу ППО.У Київській ОВА наголосили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Крім цього, у регіоні працює ППО.У Києві повідомляють про роботу ППО.На Херсонщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі – відбій повітряної тривоги.У Миколаївській області – відбій повітряної тривоги. Загрози з неба – немає.Повітряна тривога пролунала в Києві та в Житомирській області. Загроза атаки безпілотниками типу "Шахед".Тривога пролунала і в Київській області. Все через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. У самому Києві тривоги поки що немає.У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили про пуски ракет С-300 по Запоріжжю. Через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.Відбій загрози застосування балістичного озброєння для Полтавської, Донецької та Харківської областей.На Одещини пролунав відбій повітряної тривоги.У Запорізькій області повідомляли про вибухи. У Повітряних силах заявили про роботу ППО.Тривога розповсюдилася і на Вінницьку область. Там також загроза атаки "Шахедами".Вибухи на Миколаївщині. У Повітряних силах заявили про роботу ППО.У Черкаська область також загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Повітряні сили закликали терміново прямувати в укриття.У Повітряних силах оголосили загрозу застосування балістичних ракет на Сході нашої держави. Жителів Сходу закликали негайно пройти в укриття.Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області. Ракети могли пустити з акваторії Чорного моря.Згодом тривога розширилася ще до Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей. У цих областях була загроза атаки "Шахедами"Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу там, де вона лунає.Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області. Ракети могли пустити з акваторії Чорного моря.У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. Тривоги пролунали у Миколаївській та Херсонській областях.