Вночі росіяни атакували Україну ракетами: як відпрацювала ППО

В ніч проти 1 квітня росіяни запустили по Україна ракети Х-59/69. Їх вдалося збити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Нічна атака ракетами на Україну

У ніч на 1 квітня 2025 року (близько 21:00 31 березня) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку.

Обидві ракети збиті протиповітряною обороною,

– повідомили Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО 31 березня / Повітряні сили

Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Запоріжжя о 21:20. Перед цим монітори писали про активність Су-57 в акваторії моря.

Зауважимо уперше за довгий час Росія не запускала "Шахеди" вночі. Востаннє таке було 10 грудня 2024 року, вочевидь через погодні умови, а перед цим – аж 14 жовтня. Окрім того, декілька днів поспіль окупанти не запускали "Шахеди" у квітні минулого року.

Проте Росія активно застосовувала планеруючі авіаційні бомби по прикордонню Сумської області, а також по Запорізькій та Донецькій областях.