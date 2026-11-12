Балістика, протикорабельні ракети і сотні дронів: в ПС розповіли деталі атаки по Україні

У ніч на 12 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та 123 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 94 цілі, проте на 17 локаціях є прямі влучання.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Противник розпочав повітряний напад о 18:00 11 листопада, застосувавши балістичні ракети "Іскандер-М", KN-23 і С-400, а також протикорабельні ракети "Циркон".

Пуски ракетного озброєння російські війська здійснювали з районів Брянської, Воронезької та Курської областей.

Водночас загарбники спрямували 123 безпілотники типів Shahed, "Гербера", апарати S8000 "Бандероль/Дань-Т" та дрони-імітатори "Пародія". Серед запущених безпілотників 73 були оснащені реактивними двигунами.

Запуск дронів відбувався одночасно з багатьох напрямків: російських міст Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово, а також з окупованого Донецька та селища Гвардійське в Криму.

Як відпрацювала протиповітряна оборона



Збиті цілі / ПС

Відбивали комбінований напад авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 5 апаратів "Бандероль/Дань-Т" і 89 ударних БпЛА, серед яких був 51 реактивний дрон.

Військові зазначили, що станом на ранок бойова робота тривала, оскільки кілька безпілотників ще перебували в повітряному просторі країни.

Наслідки ударів та попередні атаки

Окрім влучань, фахівці зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей ще на 18 окремих локаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 11 листопада окупанти запустили ракету Х-59/69 та 163 дрони, тоді оборонці неба знешкодили 144 ворожі цілі.

Також, як повідомлялося на нашому сайті, під час комбінованого удару 7 листопада Росія вдарила ракетами та 172 безпілотниками з акцентом на Київську область.