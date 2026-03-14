Є загроза ракетного обстрілу: у Росії злетіла стратегічна авіація та здійснила пускові маневри

Росія продовжує атакувати Україну. Триває атака ударних безпілотників, також злетіла ворожа стратегічна авіація.

Монітори повідомляли, зокрема, про зліт Ту-95МС з аеродромів "Українка" та "Белая", передає 24 Канал.

Що відомо про зліт стратавіації у Росії?

Ще з вечора 13 березня моніторингові канали попереджали українців про небезпеку застосування стратегічної авіації Росії для атак по Україні. Уже тоді ймовірність бойового вильоту вночі була вище середнього.

Раніше зафіксували активність близько 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Також повідомляли про поповнення запасів балістичних ракет у російських підрозділах.

Приблизно о 02:30 стало відомо, що ворог, схоже, виконав перший пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101. Якщо це не імітація, то до 04:30 ранку можна очікувати ракети у повітряному просторі України.

На цей час також триває масована атака "Шахедів".. Залетіли групи БпЛА з Херсонщини, прямують у бік Кіровоградщини – монітори пишуть, їх близько 50. Є загроза і з інших напрямкуів.

