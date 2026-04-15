Чому Росія перейшла до денних запусків "Шахедів": військовий оглядач пояснив нову тактику атак

Віднедавна Росія застосовує нову тактику атак на Україну. Ворог робить пуски саме вдень. На це вплинула низка причин.

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив 24 Каналу, що окупанти розтягують пуски на цілий день, бо не можуть запускати усі "Шахеди" в один момент. Також удари вдень – це економічний тиск на українців.

Чому ворог розтягує пуски?

Василь Пехньо пригадав, що Україна завдала ударів ракетами SCALP та GBU-39 по Донецькому аеропорту. Було повідомлення, що розтрощили склад із російськими БпЛА та боєприпасами. Адже ворог використовував аеродром для запуску дронів.

Факти ураження складів, іншої інфраструктури, зокрема, у Донецькому аеропорті – це демонстрація відпрацювання пускових майданчиків Росії. Адже "Шахеди", "Гербери", "Герані" запускаються з певних напрямків. Ми всі знаємо ці аеродроми. Через відпрацювання такої інфраструктури росіяни опиняються у своєрідному дефіциті можливостей запуску,

– пояснив він.

Наприкінці літа 2025 року говорили про те, що окупанти можуть запустити тисячу "Шахедів" по території України. Вони дійсно мають таку можливість, однак зробити це в один момент не вийде.

Тобто якщо треба запустити 300 "Шахедів", ти можеш їх запустити з наявної кількості аеродромів. А якщо тобі потрібно запустити тисячу "Шахедів", твоя необхідна кількість аеродромів і інфраструктури для запуску має бути помножена на три, щоб не 300, а тисячу в один момент випускати,

– зазначив військовий оглядач.

Станом на зараз нищення пускової інфраструктури для "Шахедів" на прикладі того ж Донецького аеропорту демонструє, що Україна намагається протидіяти одномоментному запуску тисячі дронів. Але росіяни кількісно спроможні, але не можуть це зробити в один момент. Тому вони розтягують ці пуски фактично на цілий день.

Як це впливає на економіку?

Військовий оглядач підкреслив, що другий фактор – економічний. Робота вдень демонструє, що виникають економічні проблеми. Торгові центри, магазини закриваються. Метро в Києві, громадський транспорт не працює. Тобто це створює таке фізичне навантаження на українську економіку.

Обстріли вночі робили моральне навантаження на населення. Тому що ти не спиш, чуєш вибухи, переходиш в укриття. Або раніше переходиш в укриття. У тебе перерваний сон. Як наслідок, дуже велике моральне виснаження внаслідок таких атак. Вдень такого морального виснаження, можливо, немає. Але з'являється інфраструктурно-економічне навантаження на українську економіку,

– зауважив Василь Пехньо.

