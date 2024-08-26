На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, вибуховою хвилею пошкодило будинок

Росія знову масовано атакувала Україну, у багатьох містах було чутно вибухи. Зокрема, на Вінниччині фіксують пошкодження.

Зранку 26 серпня у Вінницькій області кілька разів лунали вибухи. Там є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

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Наслідки ще встановлюють

Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна розповіла, що вибухова хвиля також пошкодила приватний будинок. Наразі інформація про загиблих відсутня.

На місці влучання для ліквідації наслідків працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки ще встановлюють.

Росія вперше за довгий час повернулась до тактики масованих обстрілів України. Під прицілом знову енергетика.

Під час масованої атаки Росія знову намагалась атакувати українські енергетичні об'єкти. Такі удари не обійдуться без відповіді.

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що такі удари прогнозовані, адже ворог хоче блекауту для України на зиму. Втім, він також наголосив, що хотіти, росіяни можуть чого завгодно.