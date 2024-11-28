Росія атакувала Одещину ракетами: є пошкодження та постраждалі
Російські війська атакували ракетами Одещину. Внаслідок цього є пошкодження житлових будинків.
Відомо, що також постраждала людина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави Одеської ОВА, Олега Кіпера.
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Наслідки атаки на Одещину
Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина,
– повідомив Олег Кіпер.
Він зазначив, що через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загоряння сухої трави. За його словами, загоряння було ліквідовано самозатуханням і підрозділи ДСНС не залучались.
Також, Кіпер додав, що в Одесі виникло загоряння гаражного приміщення. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
Правоохоронні органи фіксують наслідки злочину ворожих сил проти цивільного населення Одещини.