Під час атаки по Україні російський "Шахед" залетів до Молдови: як реагує влада
- 3 квітня російський дрон "Шахед" порушив повітряний простір Молдови під час атаки на Україну.
- МЗС Молдови рішуче засудило інцидент як порушення суверенітету та закликало поважати повітряний простір країни.
Один з російських ударних дронів помітили у небі над Молдовою 3 квітня. Залетів він туди під час масованого удару Росії по Україні.
Про інцидент повідомили у Міністерстві закордонних справ Молдови.
Що відомо про "Шахед" у Молдові?
У МЗС Молдови розповіли, що дрон типу "Шахед" помітили біля села Тудора 3 квітня. Порушення повітряного простору "рішуче засуджують" у відомстві.
Дипломати наголосили, що інцидент є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови. До того ж вторгнення дрона суперечить нормам міжнародного права.
МЗС повторює, що такі дії загрожують безпеці громадян та регіональній стабільності,
– йдеться в повідомленні.
Міністерство у Молдові закликало поважати повітряний простір країни.
Які наслідки ударів по Україні?
3 квітня Росія масовано атакувала щонайменше п'ять регіонів України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксували 579 повітряних цілей. Ворог бив балістикою, крилатими ракетами та понад 540 БпЛА. Сили ППО знешкодили більш ніж 540 цілей.
Зокрема, росіяни вгатили по Коростеню, що на Житомирщині. Відомо, що там загинула людина, є постраждалі, руйнування та понад 100 будівель пошкоджено.
Також ворог обстріляв Київщину. У різних районах області понівечено житлові будинки та автівки. Виникала пожежа у ветеринарній клініці, внаслідок чого загинули близько 20 тварин.