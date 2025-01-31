Понищені будинки, інфраструктура та багато постраждалих: усе про нічну атаку на Україну 31 січня

Росія випустила по Україні понад 100 БпЛА в ніч на 31 січня. Бойова робота проводилася у 12 регіонах.

Усе, що відомо про наслідки атаки Росії на Україну у ніч на 31 січня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про нічну атаку на Україну

В Повітряних силах розповіли, що у ніч на 31 січня окупаційні війська випустили по Україні 102 ударних БпЛА.

Звідки відбувалися пуски БпЛА:

Курськ;

Брянськ;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ у Росії;

Чауда в Криму.

Станом на 9:00 у Повітряних силах підтвердили збиття 59 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені – без негативних наслідків.

Які наслідки нічної атаки в Києві та області

У ніч на 31 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 00:40, а в самому Києві – о 03:57. Перед цим Повітряні сили попередили про рух ворожих дронів у напрямку столиці.

О 04:27 мешканці Києва почули серію вибухів – ймовірно, це була робота сил ППО. Вже о 04:49 повітряну тривогу скасували.

Спочатку міський голова Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні уламки збитого БпЛА пошкодили балкон у багатоповерхівці та вибили шибки у квартирі. Однак згодом голова КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що інформація про падіння уламків у цьому районі не підтвердилася.

Зауважимо, що вже об 08:06 в Києві знову оголосили повітряну тривогу. Об 08:13 почала надходити інформація про повторні вибухи у столиці.

Також у ніч на 31 січня під ударом опинилася Київська область. Поліцейські зафіксували, що у одному з районів пошкоджено вантажний автомобіль, паркан і складські приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Які наслідки атаки БпЛА на Хмельниччині

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі під час повітряної тривоги сили ППО знищили в області 6 ударних БпЛА.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках,

– розповів очільник ОВА.

Водночас заступник Старокостянтинівського міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади Олег Барикін розповів трохи більше деталей щодо нічної атаки "Шахедів". Він поділився, що в Старокостянтинівській громаді пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків. На місцях працює комісія з обстеження і відшкодування.

Які наслідки атаки ворожих БпЛА в Черкасах

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів в небі над Черкаською областю вдалося збити 6 ворожих БпЛА.

Однак в обласному центрі уламки "Шахеда" пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки.

У подальшому там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Правоохоронці вилучили уламки БпЛА та бойову частину,

– повідомив Ігор Табурець.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

На Миколаївщині є пошкодження через падіння уламків

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збили один "Шахед". Падіння уламків зафіксовано в Баштанському районі.

Пошкоджено вікна, дах і огорожі трьох приватних будинків. Знеструмлено 25 побутових абонентів, вживаються заходи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає,

– розповів Кім.

Що відомо про атаку БпЛА на Чернігів

В ОВА розповіли, що вранці 31 січня на околицях Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Інцидент стався приблизно після 9:00 в одному з приватних секторів міста.

Ударна хвиля пошкодила житлові будинки – вибиті вікна, пошкоджені дахи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі на місці працюють екстрені служби та комунальники, які оцінюють масштаби руйнувань і допомагають місцевим жителям.

Наслідки атаки БпЛА в околицях Чернігова / Фото В'ячеслава Чауса

Які наслідки атаки ударних БпЛА в Одеській області

В ніч на 31 січня російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Цього разу під удар потрапив Чорноморськ.

Внаслідок атаки пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Поранення отримали четверо людей, серед них – лікар, який у момент атаки проводив операцію.

Ворог атакував Одеську область / Фото Одеської ОВА та обласної прокуратури

Двоє постраждалих госпіталізовані, інші – лікуються амбулаторно. За даними прокуратури, поранення отримали водій вантажівки, двоє співробітників комунального підприємства та медик.

Через удар у частині Чорноморська та передмістя виникли проблеми з електропостачанням, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.