Повітряні сили за ніч знищили 10 "Шахедів": ворог атакував військові об'єкти на Запоріжжі
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі російські терористи вдарили по Україні "Шахедами" та ракетами. Зокрема, агресор атакував військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області.
Окупанти випустили 13 іранських дронів-камікадзе та 4 ракети з С-300. Про це пише 24 Канал.
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ППО знищила майже всі "Шахеди"
Вночі російські військові атакували Україну з південно-східного напрямку. Загарбники завдали ударів 13 "Шахедами" зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та 4 зенітними керованими ракетами з ЗРК С-300.
Атаковано військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131",
– зазначили у Повітряних силах.
Додали, що, за попередніми даними, минулося без жертв. Усі "Шахеди" знищили на Півдні.
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Що відомо про наслідки обстрілу
- На Миколаївщині наші захисники збили "Шахед". Внаслідок падіння спалахнула пожежа на покрівлі житлового будинку. Окрім того, на відкритій території горіла трава. Рятувальники оперативно загасили вогонь. На щастя, постраждалих немає.
- Цілу ніч аж до світанку окупанти гатили з артилерії. Зокрема, 47 разів обстріляли правий берег та Очаківський напрямок. На жаль, постраждала цивільна. 72-річну жінку в дуже важкому стані госпіталізували.
- Ворог вкотре обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Наслідки ще уточнюють, однак, люди неушкоджені.