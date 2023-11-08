На Сумщині знищили російську ракету: ворог запустив із Су-34 за 70 кілометрів від кордону
Джерело:Сергій Наєв
Вночі за 70 кілометрів від кордону окупанти запустили керовану авіаційну ракету. Її успішно знищили українські захисники.
Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ. Генерал-лейтенант подякував воїнам протиповітряної оборони, що сумлінно виконують завдання у Північній операційній зоні.
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Ракету збили з ПЗРК Stinger
Ворожу керовану авіаційну ракету на Сумському напрямку знищила мобільна вогнева група з ПЗРК Stinger.
Ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗС України,
– підкреслив Наєв.
Генерал-лейтенант зазначив, що втрат серед нашого особового складу та військової техніки немає.
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