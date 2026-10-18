Росіяни атакували критичний об’єкт на Вінниччині

Унаслідок атаки 18 жовтня зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури в одній із громад. На місці події працюють усі відповідні служби.

Про це повідомив голова Могилів-Подільської міської територіальної громади Геннадій Глухманюк.

Що відомо про атаку?

Унаслідок повітряної атаки ворога 18 жовтня є влучання в об’єкт критичної інфраструктури у громаді Вінницької області.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Інформації про масштаби пошкоджень, можливі наслідки атаки та постраждалих у повідомленні не уточнили.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та бути пильними.

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Нагадаємо, Росія ввечері 18 жовтня атакувала Рівненщину. Під час повітряної атаки російський реактивний безпілотник рухався курсом на Здолбунів і Рівне. Згодом місцеві жителі повідомили про звук вибуху у Здолбунові.

За наявною інформацією, однією з цілей росіян стало виробниче підприємство в області. Через наслідки влучання його роботу зупинили.

Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Інших подробиць про масштаби пошкоджень наразі не повідомляли.