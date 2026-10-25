Росіяни вдарили по Вінниччині: обласний центр частково без світла

У ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Вінниччину. Наслідки обстрілу фіксують, зокрема, в обласному центрі.

Про це інформує начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки?

За даними ОВА, унаслідок російської атаки було пошкоджено цивільний промисловий об'єкт та приватне домоволодіння.

Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники та усі відповідальні служби працюють на місці події,

– уточнила Заболотна.

До того ж над ранок місцевий Telegram-канал "20 хвилин" повідомив про часткове знеструмлення кількох районів Вінниці.

Напередодні увечері ворог також бив по області, поціливши по енергетичному об'єкті, повідомили в ОВА. Тоді внаслідок атаки сталось аварійне відключення електропостачання в одному з районів регіону.

Атаки на інші міста

Нагадаємо, 24 жовтня завдали ударів по Житомирщині. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру та цивільне підприємство в Житомирській громаді. На щастя, минулось постраждалих.

Того ж дня агресор атакував житловий сектор в Оболонському районі Києва. Унаслідок удару зруйновано приватний будинок. На місці влучання була пожежа. Постраждали двоє людей.