Ворожа атака на Вінниччину: є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури

Унаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці влучання працюють екстрені служби.

Про це повідомила заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які подробиці?

Зауважимо насамперед, що для регіону оголошували дронову загрозу. Так, сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

На місцях прильотів негайно розпочали роботу всі відповідні екстрені та спеціалізовані служби. Наразі фахівці уточнюють деталі щодо наслідків влучання та можливих постраждалих унаслідок ворожого обстрілу.

Водночас ДСНС повідомляє про атаку на залізничну інфраструктуру регіону. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих унаслідок атаки немає.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що повітряна атака триває, і закликали всіх жителів регіону залишатися в укриттях до офіційного відбою.

До слова, з самого ранку повідомлення про вибухи надходили зі Львівщини, з Тернополя, Івано-Франківська, тощо. Ворог атакував АЗС поблизу КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею, а також вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Волині.

Наслідки фіксували й у Київській області, до того ж, триває атака на Одещину – відомо про 20 постраждалих в Одесі, є пошкодження терміналу "Нової пошти", житлових будинків та, зокрема, дитячого санаторію.

Загалом же, за останній тиждень російські війська, за словами Володимира Зеленського, запустили по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів. Унаслідок атак пошкоджувалися енергетичні й залізничні об’єкти, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Президент закликав міжнародних партнерів докласти зусиль, щоб зупинити російський терор.