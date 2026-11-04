Вибиті вікна та пошкоджена інфраструктура: Росія атакувала Вінницю

Російські війська вранці 4 листопада знову атакували Вінницю. Внаслідок ворожого удару пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні житлові будинки.

Про наслідки ворожого обстрілу повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки атаки?

За даними ОВА, у місті зазнали пошкоджень приватні домогосподарства, де вибуховою хвилею вибило шибки в житлових будинках і під'їздах. Також атаковано критичну інфраструктуру.

Екстрені та комунальні служби працюють на місцях над ліквідацією пошкоджень.

Інформацію про постраждалих Заболотна не уточнила.

Обласний центр вже не вперше опиняється під ворожою атакою останніми днями. Зокрема, у ніч проти 3 листопада окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по регіону, що спричинило перебої зі світлом.

Загалом у ніч проти 4 листопада окупанти запустили по Україні 310 ударних БпЛА. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 272 ворожі безпілотники, зокрема 64 реактивні.