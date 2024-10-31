Вночі дрони долетіли до Волгоградської області: на відео потрапив момент вибуху
Росіяни ниють, що у ніч на 31 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Сталося це приблизно о 1 ночі.
Стверджують, що нібито російська ППО збила цілі над Красноармійським районом Волгограду та над селом Червльоноє.
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Місцева влада заявила, що пошкоджень немає
Губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров уже встиг прокоментувати ситуацію у регіоні.
Він заявив, що нібито було знищено 3 безпілотники.
Потерпілих та пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає,
– стверджує Бочаров.
А ще просить місцевих, якщо виявлять безпілотники та їхні уламки на землі, не наближатися до них, а повідомляти російські екстрені служби.
Вибух у Волгограді: дивіться відео
Місцеві мешканці чомусь не радо зустріли дрони. Атака, схоже, у них викликала шок.
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До слова, Волгоградська область розташована за майже 390 кілометрів від кордону з Україною. Дрони летіли атакували її через Гуково Ростовської області.
Де розташована Волгоградська область / Карта Петра Андрющенка