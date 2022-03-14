Атака Яворівського полігону: провідні ЗМІ світу вийшли з обкладинкою про бомбардування
14 березня 2022 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Ракетний обстріл Яворівського полігону російськими окупантами став центральною темою не лише для України. Світові ЗМІ обговорюють удар Росії за декілька кілометрів від кордону НАТО.
Учора, 13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону. Внаслідок атаки на Центр миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, 134 отримали поранення.
Читайте також Окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві – КМДА
Реакція світових ЗМІ
Зухвалий ракетний обстріл окупантами військового об'єкта біля самих кодонів НАТО не пройшов повз увагу світових ЗМІ. Багато з них винесли цю тему на свої обкладинки та перші шпальти.
Обстріл Яворівського полігону – головна тема для світових ЗМІ
Дивіться також: Свідомий напад російських військових, – Зеленський про вбитого журналіста із США