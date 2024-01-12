"Несло знищення і біди": у НАТО та Великій Британії прокоментували удари по об'єктах хуситів

США та Велика Британія 12 січня завдали ударів по об'єктах хуситів. Це була відповідь коаліції країн на їхні дії.

Речник НАТО виступив з офіційною заявою. Він зауважив, що удари по об'єктах хуситів були виключно оборонними.

Зверніть увагу Бойовики у Сомалі захопили вертоліт ООН з українцями на борту: все, що відомо

Сили хуситів підтримуються, постачаються і оснащуються Іраном. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх маріонеток,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголосили, що сили НАТО не брали участі в ударах.

Як на атаку відреагував Ріші Сунак

Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва з офіційним візитом. Під час пресконференції він наголосив, що удари спрямували на майданчики, з яких запускали дрони та ракети, аби атакувати торговельні судна. Сунак додав: це "несло знищення і біди", а також – загрожувало світовому судноплавству. Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що хуситів неодноразово попереджали про можливі наслідки їхніх дій.

Байден також прокоментував атаку

Також на атаку вже відреагував президент США Джо Байден. Він наголосив, що збройні сили США діяли за його наказом. Байден додав, що Штати не дозволять поставити під загрозу свободу судноплавства. Мовиться про один з найважливіших комерційних маршрутів у світі. Байден відправляв хуситам попередження, однак вони перейшли всі червоні лінії.