Глава Пентагону віддавав накази під час атаки на Ємен з лікарні, – CNN

США та Велика Британія 12 січня атакували військові об'єкти хуситів в Ємені. Наразі стало відомо, що ударами по місцях їхнього перебування керував очільник Пентагону Ллойд Остін.

Увечері 1 січня Ллойда Остіна госпіталізували. Причиною цього стали ускладнення, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури. Згодом було оприлюднено інформацію, що у глави Пентагону виявили рак.

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Ллойд Остін керував ударами по об'єктах хуситів

Як зазначає CNN, старший чиновник оборони заявив, що Ллойд Остін віддавав накази CENTCOM, а також контролював удари по об'єктах хуситів у Ємені, перебуваючи у лікарні. Він розповів, що ці дії відбувалися за допомогою "повного набору" захищених засобів зв'язку.

Після ударів він (Ллойд Остін – 24 Канал) поспілкувався з Радою національної безпеки, головою та командувачем CENTCOM для первинної оцінки після удару,

– мовиться в повідомленні CNN.

Представник оборонного відомства сказав, що між вівторком і четвергом ввечері Остін двічі розмовляв із президентом Джо Байденом.

За його словами, глава Пентагону також здійснював численні щоденні телефонні розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Квінтоном Брауном та командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою.

Крім того, старший чиновник оборони зазначив, що Остін підтримував зв'язок з Радою національної безпеки щодо обговорень варіантів реагування та виконання наказів після дозволу президента.

Удари по Ємену: коротко