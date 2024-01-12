Випустили понад 100 ракет: США, Британія та союзники уразили більш ніж 60 цілей хуситів у Ємені

Велика Британія, США та союзники атакували військові об'єкти єменських бойовиків-хуситів. Загалом випустили понад сотню ракет.

Військово-повітряні сили США повідомили, що завдали ударів по понад 60 цілях хуситів ввечері четверга, 11 січня. Також розповіли, які саме об'єкти атакували.

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Ударили по більш ніж 60 цілях у 16 містах

Сили США та коаліції завдали ударів по понад 60 цілям у 16 ​​місцях розташування бойовиків-хуситів у Ємені. Про це повідомив командувач американськими Центральними Повітряними силами.

Алекс Гринкевич розповів, що по вузлах управління, складах боєприпасів, пускових системах, виробничим об'єктам і РЛС застосували понад 100 високоточних боєприпасів.

Ми залишаємося відданими нашим критично важливим партнерам по всьому Близькому Сходу, щоб захищатися від підтримуваних Іраном груп ополчення, зокрема бойовиків Хуси, і загрози, яку вони становлять для регіональної безпеки та стабільності,

– підкреслив генерал-лейтенант.

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Яку зброю використали для ударів

У ніч на п'ятницю США, Велика Британія та союзники запустили ракети й бомби по цілях у Ємені з повітря та моря. У британському Міноборони повідомили, що 4 винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання точкових ударів по об'єктах хуситів.

США використовували ракети Tomahawks та винищувачі з бойових кораблів. Ударні "Томагавк" — це крилаті ракети, які низько літають на дозвукових швидкостях і здатні доставляти звичайну боєголовку вагою 1000 фунтів на сотні миль углиб країни.

"Томагавки" дуже точні, адже керуються GPS. Ці ракети можуть змінювати цілі або курси після запуску залежно від потреб.

Підводний човен USS Florida з балістичними ракетами "Огайо" є одним з чотирьох атомних підводних човнів з керованими ракетами складі ВМС США. У Пентагоні заявили, що окрім "Флориди", надводні кораблі США також запускали "Томагавки" проти хуситів.

Міноборони США не повідомило, які конкретно есмінці залучили в атаках на Ємен. Втім, кілька військових кораблів перебували в Червоному морі упродовж останніх двох місяців, захищаючи комерційні судна від атак безпілотників і ракет бойовиків.

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