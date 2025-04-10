З'явилися нові кадри наслідків атаки по Житомирській області, де загинула людина

Внаслідок атаки на Житомирщину є загиблий та постраждалі. З'явилися нові фото наслідків ворожого удару.

Відповідні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та Суспільне.

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Наслідки атаки на Житомирщину

Внаслідок атаки на Житомирщину загинула одна людина. Відомо також про 5 постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.

Пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа.

Рятувальники та відповідні служби продовжують роботу на місці удару. Розгорнуто пункт обігріву, психологи ДСНС також надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

Наслідки атаки на Житомирщину: фото ДСНС, Суспільне

СБУ почала кримінальне провадження за фактом атаки БпЛА на Житомирщину. Обстріл кваліфікували як воєнний злочин. Наразі правоохоронці продовжують обстежувати територію.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня Росія вдарила "Шахедами" по Миколаєву. Відомо про 11 постраждалих. Уламки безпілотників та ударна хвиля пошкодили близько 30 багатоквартирних будинків. Про наслідки удару по місту розповів кореспондент 24 Каналу.