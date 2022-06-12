Атака на Захід, – Замікула пояснив тиск Путіна темою українського зерна

Кремль штовхає весь світ у продовольчу кризу, блокуючи українські порти. Це комплекс кількох дій Росії – вони намагаються усунути конкурента, тобто Україну, із ринків збуту та шантаж Заходу.

Про це 24 каналу розповів експерт Національного Інституту досліджень Микола Замікула. Фахівець також додав – ліквідація України, як продовольчого конкурента і зумовила всю військову кампанію російських загарбників із окупації наших територій.

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Основний момент – геополітичний, росіяни намагаються роздмухувати світову продовольчу кризу, аби додатково тиснути на західні позиції, додає експерт.

На його думку, в умовах кризи із продовольством, окупанти вважають, що їм буде простіше довести тезу про те, що "конфлікт треба завершувати за будь-яку ціну".

"Окупанти демонструють цілковиту неготовність йти на компроміс чи відступати, відповідно, намагаються довести свою точку зору і схиляють Україну до капітуляції", – зазначає Микола Замікула.

Не лише українське питання стоїть на мапі, проблема набагато ширша. Росіяни своєю позицією атакують Захід, адже провокація продовольчої кризи може потягти за собою заворушення в Африці, наприклад,

– пояснює експерт.

Це може змінити політичний ландшафт деяких держав, якщо Захід не зможе впоратись із цією кризою, то це підриватиме його позиції, як гегемона на міжнародному рівні, підкреслив Замікула.

Світова продовольча криза через війну Росії проти України

Історик Тімоті Снайдер наголосив на тому, що у Кремлі мають план голоду. І його намагаються реалізувати. І те, що зараз відбувається в Україні, один з етапів втілення у життя страшного задуму.

Голова Африканського союзу та президент Сенегалу Макі Салл закликав розмінувати українські порти для вивезення зерна до країн Африки. Стверджуючи, що нібито Володимир Путін пообіцяв не нападати. Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на цю заяву.

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Росіяни намагаються пограбувати Україну та вивозять усе, що трапляється під руки. Особливий інтерес ворога прикутий до зерна – окупанти планують нажитися на продовольчій кризі.

В Україні в 2023 році може значно скоротитись урожай. Зокрема через те, що наша держава цього року втратила значну частку територій для посівів.

Росія готова провести у Стамбулі чотиристоронню зустріч щодо вивезення українського зерна. Водночас країна-агресорка цинічно відхрестилася від того, що саме її дії мають призвести до продовольчої кризи.

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