24 Канал Новини України Окупанти вдарили по залізниці у Слов'янську: одна з постраждалих – у важкому стані
31 березня, 12:50
Тетяна Бабич
Основні тези
  • 31 березня росіяни атакували залізничну інфраструктуру Донеччини.
  • У результаті атаки пошкоджено локомотивне депо, частково вибито вікна вокзалу.

Росіяни посеред дня 31 березня атакували залізничну інфраструктуру Донецької області. Під ударом був Слов'янськ, унаслідок чого одна працівниця перебуває у тяжкому стані.

Про таке повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що відомо про удар по Слов'янську?

Атака спричинила пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури, локомотивного депо. Також частково вибиті вікна в будівлі вокзалу.

За інформацією Кулеби, залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, четверо з них зазнали поранень.

Одна працівниця перебуває у тяжкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога,
– уточнив він.

Нагадаємо, що напередодні, 30 березня, ворог атакував теж бив по Слов'янську, зруйнувавши єдиний на Донеччині пологовий будинок.

Росіяни руйнують залізничну інфраструктуру: останні новини

  • У ніч на 26 березня в Кіровоградській області безпілотники атакували об'єкт обслуговування локомотивів, унаслідок чого було пошкоджено кілька поїздів. Атаки на залізничний транспорт фіксуються дедалі частіше.

  • Зокрема, під час масштабного обстрілу 24 березня Росія завдала удару дроном по електропоїзду в Харківській області – тоді загинула одна людина, також є поранені. 

  • А 14 березня дрон "Герань-2" влучив у приміський пасажирський потяг у Сумській області, що спричинило займання.

  • До слова, Укрзалізниця посилює заходи безпеки для пасажирів через зростання загроз для залізниці та закликає громадян заздалегідь ознайомитися з алгоритмом дій у разі небезпеки.