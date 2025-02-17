Відсутнє електропостачання і лише попіл після пожеж: моторошні наслідки атаки на Запоріжжя
- У ніч проти 17 лютого Росія атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе, що спричинило значні руйнування будівель та пожежу.
- Пошкоджені складські приміщення, вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних і 6 приватних будинках, а також відсутнє електропостачання у кількох будинках.
У ніч проти 17 лютого Росія масовано атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Унаслідок атаки у місті є значні руйнування та пошкоджені будинки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Наслідки атаки у Запоріжжі
Федоров повідомив, що уночі російська армія атакувала Запоріжжя 10 безпілотниками. Як наслідок – вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, також сталася пожежа у нежитловій будівлі. Її вдалося ліквідувати, однак будівля вщент згоріла.
Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео
Крім того, пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках. Через атаку країни-агресорки також відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках.
Наразі комунальники, рятувальники, соціальні працівники та благодійники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На щастя, минулося без постраждалих.
Комунальники у Запоріжжі працюють над ліквідацією наслідків – більше у галереї
До слова, Іван Федоров повідомив, що усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80
гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508
Росіяни також атакували Суми дронами-камікадзе. Пошкоджені авто та приміщення станції технічного обслуговування. На щастя, минулося без постраждалих.
Відомо, що під час нічної атаки в небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих БпЛА типу "Шахед".