Росіяни цинічно вдарили по Запоріжжю: є влучання у житловий будинок
- Російські війська атакували Запоріжжя, пошкодивши житловий будинок і гаражний кооператив.
- Дев'ятиповерховий будинок поруч також постраждав від вибухової хвилі.
Повномасштабна війна Росії проти України триває. Зранку 18 грудня ворожі війська вкотре атакували Запоріжжя.
Внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Дивіться також Росія цинічно вдарила поблизу АТБ у Запоріжжі: поліція показала перші кадри після атаки
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Повітряну тривогу у Запорізькому районі оголосили о 6:16. Згодом Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжі й закликав до відбою залишатися у безпечних місцях. Вже за кілька хвилин у місті було гучно.
Наслідки атаки на Запоріжжя: відео Запорізької ОВА
За словами Федорова, внаслідок цього пошкоджено житловий будинок та гаражний кооператив. Девʼятиповерхівка, яка розташована поруч, зазнала пошкоджень внаслідок вибухової хвилі.
Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку / Фото Запорізької ОВА
Росія регулярно атакує Запоріжжя: коротко про наслідки
17 грудня у результаті російської атаки на Запоріжжя було зруйновано житлові будинки та пошкоджено об'єкт інфраструктури, зокрема навчальний заклад. Повідомлялося про 30 поранених, у тому числі п'ятьох дітей.
Окрім цього, 14 грудня російська армія атакувала місто керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого зруйновано супермаркет АТБ. Постраждало щонайменше 14 людей, серед них два рятувальники та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині.