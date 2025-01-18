Росіяни зруйнували Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП у Запоріжжі

Вранці 18 січня Росія атакувала балістикою середмістя Запоріжжя. Цього разу під ракетний удар окупантів потрапив Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ Московського патріархату.

Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 10 людей, пошуки 3 людей ще тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Запоріжжя.

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Що відомо про руйнування собору у Запоріжжі

Руйнування Свято-Андріївського Кафедрального Собору УПЦ МП також підтвердив релігієзнавець Сергій Шумило.

Це той самий собор, в якому місцевий правлячий митрополит Лука (Коваленко) і досі (на третьому році війни) поминає московського патріарха-безувіра Кіріла Гундяєва,

– зазначає релігієзнавець.

Зруйнований Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП / Фото з соцмереж Сергія Шумила

Він також додав, що Лука є одним із тих ієрархів УПЦ МП, який на Соборі у Феофанії у травні 2022 року виступав категорично проти остаточного відокремлення Української Православної Церкви від Московського патріархату.

А також проти рішень щодо засудження заяв Гундяєва і пропагованої ним антихристиянської ідеології "русского міра".

Зазначимо, що внаслідок удару по Запоріжжю зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт. Окрім цього, поранено 10 людей, з них одна жінка у важкому стані. На місці ракетних обстрілів працюють всі екстрені служби.