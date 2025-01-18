Росіяни зруйнували Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП у Запоріжжі
- Росія атакувала балістичними ракетами Запоріжжя, зруйнувавши Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ Московського патріархату.
- Число постраждалих внаслідок атаки зросло до 10, тривають пошуки ще 3 людей.
Вранці 18 січня Росія атакувала балістикою середмістя Запоріжжя. Цього разу під ракетний удар окупантів потрапив Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ Московського патріархату.
Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 10 людей, пошуки 3 людей ще тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Запоріжжя.
Дивіться також Під ударом були Київ, Запоріжжя та Павлоград: головне про російську атаку по Україні 18 січня
Що відомо про руйнування собору у Запоріжжі
Руйнування Свято-Андріївського Кафедрального Собору УПЦ МП також підтвердив релігієзнавець Сергій Шумило.
Це той самий собор, в якому місцевий правлячий митрополит Лука (Коваленко) і досі (на третьому році війни) поминає московського патріарха-безувіра Кіріла Гундяєва,
– зазначає релігієзнавець.
Зруйнований Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП / Фото з соцмереж Сергія Шумила
Він також додав, що Лука є одним із тих ієрархів УПЦ МП, який на Соборі у Феофанії у травні 2022 року виступав категорично проти остаточного відокремлення Української Православної Церкви від Московського патріархату.
А також проти рішень щодо засудження заяв Гундяєва і пропагованої ним антихристиянської ідеології "русского міра".
Зазначимо, що внаслідок удару по Запоріжжю зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт. Окрім цього, поранено 10 людей, з них одна жінка у важкому стані. На місці ракетних обстрілів працюють всі екстрені служби.