Освідчився у бомбосховищі: від ракети у Запоріжжі загинуло молоде подружжя

Росіяни у ніч проти 18 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог забрав життя відразу 5 мирних мешканців. Серед них молоде подружжя – Данило Коваленко та Діана Гайдукова.

Окупанти випустили відразу 6 ракет типу С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерхівку в центрі міста. Ворог завдав цинічного удару, коли мешканці міста спали.

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Батько намагався врятувати сина

Як розповідають в "Українській правді", 23-річний Данило з 20-річною Діаною мешкали у квартирі батьків хлопця на четвертому поверсі. У ту ніч, коли ракета влучила у їхній дім, родина спала.

Батько хлопця, Дмитро Коваленко, зазнав поранень, має контузію. Попри це, він дістав сина та навіть намагався надати йому допомогу. Втім, урятувати Данила не змогли.

Діану рятувальники шукали довго. Друзі та рідні не втрачали надії до останньої хвилини. Але, на жаль, її тіло дістали з-під завалів. Відомо, що матір Данила наразі перебуває у лікарні.

Освідчився у коханні у бомбосховищі

Як зазначають у виданні "Обозрєватєль", пара одружилася минулої осені. За словами їхньої родички, Данило освідчився Діані у бомбосховищі.

Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину,

– зазначила троюрідна сестра Діани.

Одна зі знайомих дівчини розповіла, що вона працювала баристою у кав'ярні. Пригадує, що Діана готувала каву, була дуже веселою та життєрадісною.

Останнім часом вона працювала у кондитерській "Пюре". Дівчина любила свою роботу, часто ділилася світлинами з тістечками, тортиками та круасанами.

Відомо, що Діана познайомилася з Данилом минулого літа. Сам хлопець був музикантом і грав на гітарі. Вони удвох гуляли, веселилися. Діані через півтора місяця мав би виповнитися 21 рік.

Зазначимо, що о 17:40 18 жовтня глава ОВА Юрій Малашко актуалізував дані про жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару. За його словами, ворог забрав життя у 5 людей. З-під завалів деблокували тіла трьох, яких раніше вважали зниклими безвісти. Також до медичних установ доставили 5 поранених.