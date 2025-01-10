Удар по Запоріжжю 8 січня: в мережі з'явилися перші кадри після атаки

Росія 8 січня атакувала Запоріжжя, внаслідок чого загинуло 13 людей. У мережі з'явилися перші кадри з камери патрульних після атаки на місто.

Під час цинічного російського обстрілу Запоріжжя вони одними з перших прибули на місце атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Дивіться також Кінець робочого дня, поруч громадський транспорт: деталі страшного удару по Запоріжжю

Чому удар по Запоріжжю спричинив велику кількість поранених

Цей удар є наймасштабнішим з початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров пояснив, що кількість жертв та поранених спричинена тим, що удар стався в час пік, коли мешканці міста поверталися з роботи.

Федоров каже, що в цей час багато людей, які поверталися додому, перебували в транспортних засобах. Він зазначив, що було знищено два маршрутних таксі та 36 автівок. Пошкоджень також зазнали трамваї, де загинуло двоє людей.

Наслідки удару по Запоріжжю 8 січня: відео Нацполіції (Увага! Контент 18+)

У поліції кажуть, що патрульні прибули на місце, надали допомогу травмованим та допомагали громадянам евакуюватися в безпечні зони, адже загроза повторного удару була надзвичайно високою.

Поліцейські також транспортували поранених до лікарень. Натомість інспектори перекрили дорожній рух, щоб убезпечити інших людей.

Нагадаємо, що 8 січня Росія атакувала КАБами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок атаки загинуло 13 людей, понад 100 – поранено. Постраждали понад 30 транспортних засобів, на місці трагедії працювало 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.