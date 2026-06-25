Росія атакувала АЗС у Запоріжжі та Сумах: над містами здіймається дим

Вранці 25 червня ворожі війська атакували Запоріжжя та Суми. Під прицілом опинились автозаправні станції.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

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Близько 7:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників на Запоріжжя та Суми.

Згодом місцева влада уточнила, що удар припав на автозаправні станції.

Близько 06:00 зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста… На місці виникла пожежа,

– повідомив Кобзар.

Водночас Федоров написав, що густий дим, що здіймається над містом – наслідок атаки Росії на АЗС.

Деталі ворожого обстрілу та інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюються.

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Зауважимо, що загроза російського удару у цих регіонах й досі залишається актуальною.

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Нагадаємо, 5 червня окупаційні війська розтрощили автозаправну станцію в Чорнобаївській громаді, що на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка, тоді як ще семеро людей отримали поранення, двоє з них у тяжкому стані.

Згодом, 20 червня, ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" завдав удару по автозаправній станції у південній частині Одещини. Зазначається, що внаслідок влучання російського дрона сталося загоряння газовоза.