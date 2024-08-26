Ворог ударив 6 ракетами по об'єкту інфраструктури: чи є перебої зі світлом на Запоріжжі

Зранку 26 серпня російські окупанти атакували міста України. Під приціл ворога потрапила і Запорізька область.

Зокрема, деталі щодо наслідків атаки росіян на Запоріжжі в ефірі телемарафону розповів голова місцевої ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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Подробиці атаки на Запорізьку область

Зранку ворог атакував Запорізьку область, випустивши щонайменше 6 ракет.

Орієнтовно 6 ракетами ворог поцілив по одному з об'єктів інфраструктури, після чого почалася пожежа,

– повідомив Іван Федоров.

На жаль, під час цієї атаки постраждали цивільні, адже російські ракети зруйнували житлові будинки в Запорізькому районі. В результаті атаки загинув чоловік, а ще одна жінка зазнала поранень.

Станом на 11:56 Федоров повідомляв про продовження робіт по гасінню пожежі на об'єкті інфраструктури.

"Розпочали відкриття пунктів незламності. Наразі в області функціонує понад 40 таких пунктів, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу. За потреби, їх кількість може бути збільшена до понад 300", – заявив Іван Федоров.

Він зазначив, що перебоїв з енергопостачанням немає.