Росіяни обстріляли Степногірськ на Запоріжжі з різних видів зброї: є влучання в багатоповерхівку

Уранці неділі, 29 червня, російські військові атакували Запорізьку область. Ворог обстріляв селище Степногірськ.

Є влучання у багатоповерхівку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку ворога

Росіяни атакували селище на Запоріжжі близько 06:00. Для цього окупанти використали різні типи озброєння, зокрема керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.

Відомо про влучання по багатоповерхівці. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Нагадаємо, ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область. Зокрема, протягом минулої доби він завдав 395 ударів по 13 населених пунктах:

1 ракета атакувала Запоріжжя;

6 авіаційних ударів здійснили по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогір'ю;

10 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку та Чарівне;

219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне;

159 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

До ОВА надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

До слова, уночі 29 червня Росія запустила по Україні 537 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БпЛА, аеробалістичні та крилаті ракети. ППО знешкодила 475 цілей: 249 – збито вогневими засобами, ще 226 – локаційно втрачено.