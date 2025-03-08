ЗМІ показали супутникові знімки з наслідками атаки на завод у Стародубі, що годував армію Росії
- Дрони атакували завод "Консервсушпрод" у Стародубі, який виготовляє сухпайки для російської армії, спричинивши пошкодження даху однієї з будівель після вибуху.
- Супутникові знімки демонструють наслідки атаки, яку російські джерела пов'язують з українськими реактивними дронами.
У місті Стародуб у Брянській області дрони атакували завод "Консервсушпрод", який виготовляє сухпайки для російської окупаційної армії. Тепер же журналісти оприлюднили супутникові знімки з наслідками цього ураження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо Свобода".
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Які наслідки атаки на завод у Стародубі
На знімку за 9 березня, який опублікували журналісти, видно пошкоджений дах однієї з будівель на території заводу "Консервсушпрод" у Стародубі в Брянській області після вибуху. Російські джерела стверджували, що пожежа на підприємстві виникла після атаки українських реактивних дронів.
Наслідки атаки на завод із сухпайками у Стародубі / Відео "Радіо Свободи"
Саме підприємство розташоване в місті Стародуб Курської області, за 35 кілометрів від лінії фронту. Раніше українські безпілотники атакували цей завод навесні та влітку 2023 року.
До слова, російські ЗМІ писали, що по заводу у Стародубі 8 березня вдарили ракетами-дронами "Пекло". Очевидці казали, що чули щонайменше 7 вибухів, після чого на заводі почалася пожежа.
Губернатор Брянщини Алєксандр Богомаз підтверджував атаку, зазначавши, що загорілося виробниче приміщення. Жителів прилеглих будинків довелося евакуювати.