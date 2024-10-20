Удар по заводу Свердлова в Росії: момент потужного вибуху в Дзержинську потрапив на відео

Завод імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області 20 жовтня атакували дрони. На цьому оборонному підприємстві окупанти виготовляють артилерійські снаряди, авіаційні бомби й багато іншого.

Відео удару по заводі в Дзержинську вже оприлюднили в мережі. Про це пише 24 Канал.

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Атака на завод Свердлова в Дзержинську

Момент вибуху на заводі імені Свердлова потрапив на відео. На оприлюднених кадрах видно приліт і пожежу.

До речі Окупанти заявили про атаку дронів на Москву: поблизу столиці Росії було гучно

Вибух на заводі Свердлова: дивіться відео

Де розташований завод Свердлова на карті:

Що відомо про атаку на завод Свердлова

РосЗМІ близько 05:00 20 жовтня повідомили про атаку дронів. Писали про постріли та вибухи.

Місцеві повідомили, що біля заводу імені Свердлова дим. Також росіяни скаржилися на щонайменше 10 вибухів.

До речі, напередодні прильотів російські моніторингові ресурси писали, що в бік Нижньогородської області летять безпілотники.

Офіційно російські загарбники удар по заводу не коментували.