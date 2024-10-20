Удар по заводу Свердлова в Росії: момент потужного вибуху в Дзержинську потрапив на відео

20 жовтня 2024, 07:50
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Автор: Юлія Муріна

Завод імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області 20 жовтня атакували дрони. На цьому оборонному підприємстві окупанти виготовляють артилерійські снаряди, авіаційні бомби й багато іншого.

Відео удару по заводі в Дзержинську вже оприлюднили в мережі. Про це пише 24 Канал.

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Атака на завод Свердлова в Дзержинську

Момент вибуху на заводі імені Свердлова потрапив на відео. На оприлюднених кадрах видно приліт і пожежу.

До речі Окупанти заявили про атаку дронів на Москву: поблизу столиці Росії було гучно

Вибух на заводі Свердлова: дивіться відео

Де розташований завод Свердлова на карті:

Що відомо про атаку на завод Свердлова

  • РосЗМІ близько 05:00 20 жовтня повідомили про атаку дронів. Писали про постріли та вибухи.
  • Місцеві повідомили, що біля заводу імені Свердлова дим. Також росіяни скаржилися на щонайменше 10 вибухів.
  • До речі, напередодні прильотів російські моніторингові ресурси писали, що в бік Нижньогородської області летять безпілотники.
  • Офіційно російські загарбники удар по заводу не коментували.

Що відомо про завод імені Свердлова

Це містоутворювальне підприємство входить до військово-промислового комплексу країни-агресора.

Окупанти заявляють, що цей завод є одним з найбільших виробників нібито "промислових вибухових речовин для гірничорудної та нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт".

Щоправда, у мережі пишуть, що підприємство виробляє різноманітну оборонну продукцію,  – артилерійські снаряди, авіаційні бомби, боєприпаси для інженерних військ і систем вертолітного мінування, кумулятивні протитанкові керовані ракети, боєголовки для ракетних комплексів ППО.

Завод використовує всі наявні методи спорядження, – пресування, шнекування, заливка, що дає змогу споряджати практично всі види боєприпасів. Та є єдиним у країні-агресорці виробником октогену й гексогену.

Після повномасштабного вторгнення Росії перебуває під санкціями України, країн ЄС, Канади, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.