Під ударом критична та цивільна інфраструктура: Росія масовано атакувала Житомирщину дронами

Російські війська вночі 17 жовтня масовано атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Ворог пошкодив об'єкти енергетики, ліцей, підприємство та житлові будинки.

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки ворожого удару?

В регіоні працювали сили ППО, проте, на жаль, є наслідки. Зокрема, вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило покрівлі в одному багатоквартирному та п'яти приватних будинках. Крім того, руйнувань зазнали складські приміщення, підприємство з іноземними інвестиціями та сім легкових автомобілів.

На місцях влучань вже працюють рятувальники ДСНС, спеціальні служби та психологи. Водночас енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в регіоні.

На щастя, минулося без постраждалих.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського терору / ДСНС

Нагадаємо, що російські загарбники регулярно тероризують регіон. Зокрема, ввечері 16 жовтня у Житомирі після серії вибухів зникли світло та вода. А кількома днями раніше, 12 жовтня, під ворожим ударом опинилися залізниця та енергетика області.

Які ще регіони постраждали від російського терору?

Унаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі Вінниця залишилася без електропостачання. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а критична інфраструктура працює на резервному живленні. Через відсутність світла електротранспорт тимчасово не курсуватиме, натомість на маршрути виведуть більше автобусів і маршруток.

Під атакою також було Запоріжжя. Унаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, поранень зазнали п’ятеро людей, серед них – 11-річна дівчинка.