Піррова перемога: як росіянам вдалося скинути авіабомби на Зміїний

У ніч проти 11 лютого росіяни скинули на острів Зміїний, що на Одещині, 4 авіабомби. Раніше острів був стратегічно важливий для ЗСУ з точки зору, щоб росіяни не використовували його для розташування своїх сил та засобів.

Однак наразі Сили оборони України, ймовірно, не займаються протиповітряною обороною Зміїного. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт та генерал-лейтенант ЗСУ в запасі Ігор Романенко.

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Як окупантам вдалося скинути авіабомби на Зміїний

Так, під час свого перебування на острові росіяни могли використовувати своє озброєння для впливу на Військово-морські сили України та судна, які курсували у межах Зернової угоди. Крім того, зі Зміїного загарбники могли цинічно обстрілювати Одеську область.

Згодом окупанти вчинили "жест доброї волі" та втекли з острова. Отже, ймовірно, там не розгорталися засоби протиповітряної оборони для прикриття. Адже Су-24, з яких ворог скинув авіабомби, не є складною ціллю для зенітно-ракетних комплексів.

Якою була мета ворога

Генерал-лейтенант ЗСУ припустив, навіщо російські загарбники атакували острів авіабомбами. За його словами, росіяни могли мати наступну мету:

підірвати свої склади, що лишилися на острові;

можливо ЗСУ планували там якісь дії в майбутньому, росіяни дізналися про це і вирішили запобігти їм;

використання удару у пропагандистських цілях.

У будь-якому разі вони вже використали це у пропагандистських цілях. Як і завдання ударів по Одеській області комплексами "Онікс". Росіяни будь-який випадок використовують для пропаганди,

– зауважив військовий експерт.

Романенко пояснив, як росіянам вдалося скинути авіабомби на Зміїний: дивіться відео

Ситуація на Сході зараз набагато складніша

Романенко зауважив, що ситуація на Сході України зараз є напруженішою. Запеклі бої тривають від Харківської області до Вугледара, що на Донеччині.

Противник нарощує свої зусилля в регіоні та просувається вже не на сотні метрів, а на кілька кілометрів. Наприклад, в районі Сватового росіяни просунулися на 12 – 15 кілометрів, а біля Кремінної на 6 – 8 кілометрів.

Наші військові протистоять ворогу. Там дуже важко, але з нашого боку зосереджені відповідні резерви, щоб зупиняти та знищувати противника. Зараз там виконується наша стратегічна операція щодо оборони, яка полягає в тому, що противника треба зупинити,

– сказав генерал-лейтенант ЗСУ.

Він додав, що техніка від наших партнерів має надійти до ЗСУ щонайменше через місяць. Водночас російські загарбники зібрали на Сході багато живої сили та військової техніки. Що важливо, не лише радянської, а й нової.

"Тож два Су-24, які бомбардували Зміїний, з військової точки зору є другорядним (інцидентом – 24 Канал) проти того, що відбувається на Сході", – підсумував військовий експерт.