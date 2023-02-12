Зробили собі штучну перемогу, – Гуменюк пояснила, навіщо росіяни скинули авіабомби на Зміїний

У ніч проти 11 лютого росіяни вдарили 4 рази по острову Зміїному. Для цього вони використали два бомбардувальники Су-24М.

Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами такі дії окупантів – черговий спосіб досягти бодай якихось успіхів.

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Мета удару по острову

Наталія Гуменюк пояснила, що у такий спосіб росіяни буквально добивають те, що не забрали, коли руки були зайняті "жестом доброї волі".

"Вони імітували "жест доброї волі": зібрали все, що могли, склали на ті човники, що в них залишалися, і швиденько втекли звідти", – наголосила вона.

Ворог не вистояв перед потужними ударами українських захисників і полишив ідею розгорнути там комплекс ППО, який міг би стати заміною крейсера "Москва".

Техніки там залишено багато, але увага до Півдня певним чином змусила ворога імітувати собі такі перемоги,

– зосередила увагу вона.

На думку речниці ОК "Південь", росіяни не можуть отримати успіхів на полі бою.

Ворог слабшає

Також їм не вистачає потужностей довести свою значущість і військово-політичному керівництву.

"Тому отак ризикнули й пролетіли аж туди", – зазначила вона.

Гуменюк зауважила, що приблизно за тиждень до ударів по Зміїному ворог намагався зробити розвідувальний обліт. Втім, своєї цілі не досягнув.

Саме тому, користуючись наслідками масованої ракетної атаки, прикриваючись продовженням цих дій, зробили собі таку штучну перемогу,

– розказала вона.

Також ворогом керує боязнь.

Страхи росіян на Півдні

Наталія Гуменюк звернула увагу, що окупанти намагаються тиснути, побоюючись, що Сили оборони України вже розгорнули на острові якийсь підрозділ. Це може зашкодити перебуванню їхнього корабельного угрупування в Чорному морі.

Останнім часом не тільки шторм, а й розвиток наших бойових подій змусив їхнє корабельне угрупування передислокуватися,

– пояснила вона.

За її словами, раніше Росія атакувала територію України поблизу мису Тарханкут. Тепер же ракетні удари ворог завдає з району ближчого до східного узбережжя Криму.

Як діє російська пропаганда

Наталія Гуменюк повідомила, що зараз в російському суспільстві можна спостерігати коливання в переконаннях, що "операція" йде за планом.

"Їм все частіше здається, що коли в операції пацієнт піднявся і почав гамселити хірурга, щось іде не так", – пожартувала вона.

На думку речниці ОК "Південь", зараз у росіян вже складається розуміння, що скоро ані шуби, ані "Лади" не замінять чоловіків, яких вони віддали на незрозумілу м’ясорубку.

Саме тому ворогу потрібно посилювати пропагандистські наративи,

– наголосила вона.

До того ж це актуально для них саме в часовому проміжку до річниці повномасштабного вторгнення.

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