ЗМІ пояснили, навіщо ЗСУ атакують мости до Криму, які не знищили HIMARS і Storm Shadow

Останніми днями Сили оборони завдають ударів безпілотниками FP-2 та "Бегемот" по мостах, які з'єднують тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. Попри поширену думку, метою таких атак може бути не повне знищення переправ, а суттєве ускладнення логістики російських військ.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

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Чому ЗСУ не знищили мости Storm Shadow та HIMARS?

Як зазначають аналітики, історія війни вже показувала, що зруйнувати великі мости надзвичайно складно навіть за допомогою потужних високоточних засобів ураження.

У червні 2023 року крилаті ракети Storm Shadow завдали ударів по Чонгарських мостах. Тоді було пошкоджено опори та пролітні конструкції, однак переправи не були знищені повністю, а згодом окупанти відновили їх.

Схожа ситуація сталася і з Антонівським мостом у Херсонській області. У 2022 році українські військові регулярно атакували його за допомогою реактивних систем HIMARS, використавши десятки ракет GMLRS. Втім міст остаточно не обвалився і був зруйнований вже самими російськими військами під час відступу з правобережжя Херсонщини.

У чому тоді сенс ударів дронами?

За оцінкою експертів, безпілотники FP-2 та "Бегемот" не мають достатньої потужності для повного руйнування мостів. Водночас вони здатні пошкоджувати конструкції настільки, щоб переправи ставали непридатними для руху важкої техніки.

У такому разі російські війська змушені використовувати понтонні переправи для перекидання вантажів і техніки. Однак такі конструкції значно вразливіші до ударів та мають обмеження щодо ваги й швидкості руху транспорту.

Аналітики також зазначають, що це призводить і до уповільнення постачання та утворення великих черг із вантажівок і фур. Саме така ситуація, за даними Defense Express, спостерігається поблизу Чонгарських мостів.

Біля Чонгарських мостів після ударів ЗСУ утворилися черги / Допис з акаунту @bayraktar_1love у соцмережі Х

Satellite imagery shows truck queues forming near the Chongar pontoon crossing following damage to the bridge.



Numerous freight trucks are lined up on the approaches to the crossing. Part of the queue stretches toward occupied Kherson Oblast, while another concentration is… pic.twitter.com/SqnPBVQXgd — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) June 12, 2026

Фахівці наголошують, що для підтримання ефекту необхідна регулярність ударів по пошкоджених переправах, а також ураження транспортних засобів та іншої техніки, яка забезпечує логістику російських військ на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" заявляв, що ЗСУ активно стежать за ситуацією навколо Чонгарських мостів. Тому якщо окупанти відновлять їх роботу, то українські військові готові вдарити туди ще.

А 12 червня вночі у районі АЗС біля Чонгарського мосту почалася пожежа.