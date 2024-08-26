Найчастіше російські військові аеродроми у 2024 році атакували дрони ГУР, – аналітики Molfar

З початку 2024 року російські авіабази та військові аеродроми зазнали щонайменше 40 атак з боку України. Більшість таких ударів було завдано внаслідок операцій ГУР МОУ.

Про це йдеться в дослідженні авторитетної OSINT-агенції Molfar. Аналітики також показали, по яких саме аеродромах влучили дрони ГУР.

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Скільки атак на військові аеродроми ворога здійснили дронами ГУР

У своєму дослідженні аналітики Molfar стверджують, що з березня по серпень цього року на авіабази агресора на території Росії здійснено 35 атак, ще 5 – на військові аеродроми в тимчасово окупованому Криму.

Переважна більшість – 32% подібних ударів – було завдано дронами-камікадзе Головного управління розвідки України. Ще 15% атак завдало СБУ, 10% уражень здійснили Сили Оборони, 9% і 7% ударів завдано фахівцями ССО та Повітряних сил відповідно.

Приблизно 1/5 частина атак по російській авіаційній інфраструктурі здійснена невідомими силами або підрозділами,

– мовиться у дослідженні.

Аналітики Molfar визначили, що найбільше російські військові аеродроми вражали дрони ГУР / Скриншот 24 Канал

Варто зазначити, що Molfar – спільнота OSINT, що налічує 35 аналітиків та понад 200 волонтерів, котрі займаються ідентифікацією воєнних злочинців, спростуванням російської пропаганди, розслідуванням воєнних злочинів, збиранням повного архіву подій повномасштабної війни, зведенням переліку недружніх до України суб'єктів. З 24 лютого команда Molfar приєдналася до кіберспротиву повномасштабній російської агресії в Україні.

До слова, 16 серпня дронами-камікадзе Головного управління розвідки було завдано удару по російському аеродрому "Саваслейка", внаслідок чого знищено три військові літаки (зокрема один МіГ-31К/И). Ще п'ять літаків значно пошкоджено.