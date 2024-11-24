Де росіянам чекати нових "привітів" від ATACMS: воєнне зведення від Світана

Попри намагання Кремля залякувати і шантажувати, Україна продовжує працювати західними ракетами по воєнних об'єктах на території Росії. Активна робота ведеться наразі по Курській області, але одним регіоном Сили Оборони України, імовірно, не обмежаться.

Де ще чекати "привітів" від ATACMS у щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу припустив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та воєнний експерт Роман Світан.

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Прильоти на Курщині

З’явилися повідомлення, що у ніч проти 24 листопада на Курщину було випущено від 5 до 10 ракет ATACMS. Цікаво, що самі російські воєнкори назвали це атакою дронів.

Ламається уся інформаційна політика Росії. Адже вони думали, що після удару "Орешником", Україна перестане бити ATACMS по російській території. Напевно, чекають понеділка, аби отримати нові методички,

– зіронізував Світан.

Крім того, на Курщину дійсно таки летіли і українські безпілотники.

Зверніть увагу! Український Генштаб підтвердив, що підрозділи ракетних військ ЗСУ спільно з іншими складовими Сил Оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії Росії на території Курської області. Успішно вдарили в радіолокаційну станцію зенітного комплексу С-400.

Наступні цілі ракет

The Wall Street Journal написали, що наступною після Курської під ударами ATACMS може опинитися Ростовська область. Світан також зауважив, що саме в цьому регіоні розташовано чимало воєнних об’єктів ворога, саме південний воєнний округ був підготовлений до вторгнення росіян в Україну 10 років тому.

Фронтова логістика росіян в основному зараз відбувається через Ростовську область – там зосереджені склади з боєприпасами, технікою і навіть немало воєнних заводів.

Радіус дії ATACMS досить широкий по Ростовській області. Але не треба забувати і про Курську, Брянську, Бєлгородську, Воронезьку області, які також насичені воєнними об'єктами,

– додав полковник в запасі.

Загалом, за його словами, в радіус дії ATACMS на російській території входять близько 200 серйозних воєнних об'єктів противника. Для успішної ліквідації кожного потрібно близько 10 ракет, що в загальній сумі складає 2000 ATACMS.