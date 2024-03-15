Внаслідок атаки по Вінничині загинуло подружжя: сина вдалось дістати з-під завалів

У Вінницькій області внаслідок влучання дрона в житловий будинок загинуло подружжя. Їх сина вдалось врятувати, він перебуває у лікарні.

У Нацполіції повідомили, що чоловік загинув на місці – у своєму будинку, в який влучив ворожий "Шахед". Жінка – померла в лікарні, про її загибель стало відомо сьогодні.

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"Внаслідок ворожої атаки збитий дрон зманеврував у житловий будинок Вінницького району. 52-річний господар загинув на місці події. Його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів, йому надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото Нацполіції

Сина дістали з-під завалів

Суспільне теж пише, що жінка, яка померла у лікарні, мешкала разом із 26-річним сином та 52-річним чоловіком. Сусідка розповіла виданню, що сина деблокували першим та госпіталізували до лікарні.

Крім того, журналіти "Радіо Свобода" показали будинок у Вінницькій області, куди вночі влучив "Шахед".

Будинок повністю зруйновано: відео

Наслідки атаки на Вінницю

Вчора, 14 березня, під час нічної атаки на Вінниччину, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

На ранок 15 березня в лікарні померла жінка, яка отримала поранення під час влучання.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох госпіталізованих.

Крім того, в Тульчинській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.