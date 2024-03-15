Внаслідок атаки по Вінничині загинуло подружжя: сина вдалось дістати з-під завалів

15 березня 2024, 10:43
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У Вінницькій області внаслідок влучання дрона в житловий будинок загинуло подружжя. Їх сина вдалось врятувати, він перебуває у лікарні.

У Нацполіції повідомили, що чоловік загинув на місці – у своєму будинку, в який влучив ворожий "Шахед". Жінка – померла в лікарні, про її загибель стало відомо сьогодні.

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"Внаслідок ворожої атаки збитий дрон зманеврував у житловий будинок Вінницького району. 52-річний господар загинув на місці події. Його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів, йому надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото Нацполіції

Сина дістали з-під завалів

Суспільне теж пише, що жінка, яка померла у лікарні, мешкала разом із 26-річним сином та 52-річним чоловіком. Сусідка розповіла виданню, що сина деблокували першим та госпіталізували до лікарні. 

Крім того, журналіти "Радіо Свобода" показали будинок у Вінницькій області, куди вночі влучив "Шахед".

Будинок повністю зруйновано: відео

Наслідки атаки на Вінницю

  • Вчора, 14 березня, під час нічної атаки на Вінниччину, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.
  • На ранок 15 березня в лікарні померла жінка, яка отримала поранення під час влучання.
  • Наразі відомо про двох загиблих та трьох госпіталізованих.
  • Крім того, в Тульчинській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.
Зверніть увагу! Повітряні сили знищили 27 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Дрони збивали над Кіровоградською, Миколаївською, Харківською, Херсонською, Хмельницькою, Вінницькою, Київською областями. Окупанти атакували Україну двоми хвилями. Більшу частину "Шахедів" вдалося збити на підступах до Києва, де ППО знищила 15 дронів.
Автор: Анастасія Лукашевська