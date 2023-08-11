Далі буде: у ГУР закликали москвичів не розслаблятися і чекати на нові атаки безпілотників

У Москві знову пролунав вибух. Аеропорт "Внуково" зачиняли через загрозу атаки безпілотника. У ГУР же обіцяють збільшення щоденних "сюрпризів" для жителів російської столиці.

Атаки безпілотників на Москву виштовхують росіян із бульбашки безпеки, створеної вірою у могутність російського ППО. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.

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"ППО, як і Путін – застаріла"

За словами Юсова, дронові атаки оголили всю російську систему ППО, і вона постала перед росіянами у всій своїй "неідеальності": неефективна та застаріла. Насправді, вона цілком є даниною путінського режиму, який "продовжує вести до деградації системи державного управління", уточнив розвідник.

Також Юсов припустив, що жителі Москви на прикладі безпорадності ППО, зрештою, дійдуть правильних висновків і відмовляться вірити російському телебаченню та пропаганді.

Тим часом росіянам не слід розслаблятися, адже непрохані "повітряні" гості почнуть навідуватися до них частіше. Українські безпілотники регулярно досягають Москви та завдають шкоди, хоча й у відносно невеликій кількості порівняно з масованими атаками Росії. Втім, останні тенденції свідчать, що кількість щоденних атак на російську столицю зростатиме, заявив представник ГУР.

Росіяни мають відчути те саме

Коментуючи закриття аеропорту "Внуково" у Москві через загрозу безпілотників, Юсов нагадав, що через війну, розв'язану Путіним, українці не мають можливості користуватися авіатранспортом.

Наші літаки та аеропорти або не працюють, або знищені, зауважив розвідник. Тепер москвичі мають шанс відчути щось подібне.

Атака безпілотників на Москву