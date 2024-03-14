Росіяни, ймовірно, почали ставити на Shahed-136 блоки навігації DGPS: чи можливо це

Defense Express отримав фотографії збитого російського Shahed-136, оснащеного відеокамерою та модемом. Це може свідчити про те, що окупанти, ймовірно, почали ставити на дрони-камікадзе блоки навігації DGPS.

Росія здебільшого застосовує під час атак по території України дрони-камікадзе з родини Shahed. Мовиться про Shahed-131 і Shahed-136, які прибули до Росії ще у серпні 2022 року.

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Окупанти можуть ставити блоки навігації на "Шахеди"

Ймовірно, російські загарбники почали ставити на свої Shahed-136 блоки навігаційної апаратури DGPS, або ж диференційованого GPS. Повідомляється, що теоретично вони можуть збільшити точність влучання вищезгаданих ворожих дронів-камікадзе.

Зокрема, на оприлюднених фотографіях можна побачити деякі елементи бортової електроніки. На кадрах видно блок апаратури, на якому були затерті усі заводські маркування. Водночас було нанесено фломастером DGPS та певна комбінація цифр.

DGPS – це диференціальна глобальна система позиціювання, яка забезпечує підвищену точність місця розташування. Такого роду навігаційні системи можуть мати "подвійне використання", та використовуватись і для цивільної техніки, наприклад агротехніки для точного обробітку землі.

Зазначається, що для подібного режиму роботи необхідно використання двох приймачів, один із яких стаціонарний та перебуває в точці з відомими координатами, другий приймач є мобільним.

Водночас дані, отримані базовим приймачем, потім йдуть для корекції даних, зібраних пересувним апаратом, котра може відбуватись в режимі реального часу.

Однак наразі такий мотив насправді важко вважати вдосталь обгрунтованим, оскільки модем та відеокамера також можна використовувати задля того, аби відстежувати місце перебування літального апарату.

Окупанти, ймовірно, почали ставити на Shahed-136 блоки навігації DGPS / Фото "Defense Express"

Ба більше, варто зауважити й на блоці із маркуванням ADC-PLS-002, який раніше не згадували під час досліджень електроніки на Shahed-136.

Тому, станом на зараз можна лише припускати, за одним із написів на цьому блоку, чи призначений він для збору даних про швидкість польоту літального апарата, а один із дронів ймовірно підведений до трубки Піто, що вбудована в крило "Шахеда".